وزارة الصحة تدعو إلى أخذ اللقاح السنوي ضد الأنفلونزا

دعت وزارة الصحة إلى أخذ اللقاح السنوي ضد الانفلونزا خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك تزامنا مع اقتراب ذروة الأنفلونزا في الأسبوعين الأولين من شهر جانفي.

وشددت وزارة الصحة في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك على ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدام المضادات الحيوية لتجنب مقاومة البكتيريا، موصية بارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة لتقليل العدوى إلى جانب غسل اليدين بانتظام وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس والراحة عند الإصابة وشرب السوائل بكثرة لتعزيز المناعة وتسريع الشفاء.

وبينت وزارة الصحة أن الأنفلونزا في أغلب الحالات، ليست خطيرة وتستمر يومين إلى ثلاثة أيام، مع حمى قد تكون شديدة لكنها قابلة للعلاج في المنزل أو عبر زيارة طبيب العائلة، أو المستوصف، أو المستشفى المحلي.

وأكدت أنه يجب التوجه إلى المستشفى فقط في الحالات الحرجة مثل ضيق التنفس أو تدهور وظائف أعضاء الجسم وعند تفاقم الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أو السكري لافتة إلى أن هناك مستشفيات مخصصة لهذه الحالات بهدف ضمان الرعاية المثلى لمن يحتاجها، وتخفيف الضغط على المستشفيات لضمان الرعاية للحالات الحرجة.

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