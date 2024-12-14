وزارة الصحة تدعو إلى استخدام مسؤول وآمن لمنتجات فرد الشعر

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، في بلاغ لها، ضرورة « الاستخدام المسؤول والآمن لمنتجات فرد الشعر التي تحتوي على حمض الجليوكسيليك ».

وبيّنت الوزارة أنّ هذه المنتجات -رغم أنّها غير محظورة- فإنّ استخدامها بطريقة غير صحيحة أو مفرطة قد يؤدّي إلى مشاكل صحية، مثل تهيج أو حروق بفروة الرأس، وردود فعل تحسسية، وانزعاج تنفسي مؤقت عند ضعف التهوية، بالإضافة إلى تأثيرات على الكلى في حالة التعرض المتكرّر والمطول.

وأوصت بضرورة اتّباع تعليمات الشركة المصنعة والاحتياطات الموضّحة على العبوة، وتجنّب استخدامها للأطفال والمراهقين، وأثناء الحمل، أو في حالة وجود إصابات بفروة الرأس.

وشدّدت على استخدام المنتج باعتدال والتقليل من عدد مرات التطبيق، مع الحرص على تهوية الغرفة جيّدًا أثناء الاستخدام لتجنب استنشاق الأبخرة.

ونبّهت على ضرورة إجراء اختبار جلدي قبل الاستخدام للتأكد من عدم وجود حساسية.

وأكّدت على ضرورة التوقف عن الاستخدام الفوري لهذه المادة واستشارة الطبيب في حال ظهور أي أعراض مثل تهيج، احمرار، حروق، أو مشاكل تنفسية.

وأوصت بتجنب شراء المنتجات من مصادر غير موثوقة أو في عبوات مفتوحة، والحرص على نظافة اليدين والأدوات قبل الاستخدام.

وللإبلاغ عن أيّ تأثير سلبي، دعت الوزارة إلى الاتصال بالمركز الوطني لليقظة الدوائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.

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