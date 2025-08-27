وزارة الصحة: ترشيد الوصفات الطبية لا يعني حرمان المرضى من العلاج بل ضمان استمراريّة التزويد

أصدرت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، بلاغا إثر تداول أخبار زائفة وفيديوهات قديمة مرتبطة بقطاع الصحّة والدواء.

وأكدت الوزارة أن البلاغ الصادر عنها بتاريخ 24 أوت 2025 والمتعلّق بالمنظومة الدوائيّة تمّ تأويله بشكل خاطئ وتوظيفه لغايات أخرى لا علاقة لها بهدفه الحقيقي.

وأكدت وزارة الصحّة أنّ الاستراتيجية الوطنيّة للدواء تقوم على ضمان ديمومة المخزون الاستراتيجي وتشجيع وصف الأدوية المسجّلة والجنيسة وتأمين وصول المرضى إلى كلّ العلاجات الضروريّة.

وأوضحت الوزارة بأن ترشيد استعمال الأدوية علم قائم بذاته في كل بلدان العالم، وهو لا يعني حرمان المرضى من العلاج، بل حسن استعمال الدواء ، بالكمية والمدة اللازمة، حتى يكون ناجعا.

والهدف لم يكن أبدا حرمان المرضى من أيّ علاج، بل بالعكس العمل على ضمان استمراريّة التزويد.

ودعت وزارة الصحّة الجميع إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والتأويلات المغلوطة التي تسعى إلى تشويش وتعطيل عمل الوزارة في تطوير قطاع الصحّة والدواء.

