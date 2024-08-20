وزارة الصحة تضع رقما أخضر على ذمة المواطنين للإجابة على جميع الاستفسارات بخصوص داء الكلب

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، بأنها وضعت على ذمة المواطنين، الرقم الأخضر التالي 80101919، وذلك إنطلاقا من يوم الأربعاء 21 أوت 2024، على مدار الساعة، بهدف الإجابة على جميع الاستفسارات وتمكينهم من المعطيات المتعلقة بالإجراءات الوقائية والعلاجية الخاصّة بداء الكلب.

ويندرج ذلك وفق نص البلاغ في إطار تنفيذ الإجراءات الكفيلة بالتوقي من تفشي داء الكلب وحماية حياة الإنسان والحيوان والتصدي لهذا الداء الخطير.

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