وزارة الصحة تطلق أول عيادة رقمية في طب الأعصاب بمستشفى الشبيكة في القيروان

أطلقت وزارة الصحة يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر، أول عيادة رقمية في طب الأعصاب بالمستشفى المحلي بالشبيكة (القيروان)، بإشراف الدكتور رياض ڨويدر والدكتورة إيمان قاسم من مستشفى الرازي.

وتُجسّد هذه الخطوة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتقرّب الخدمات الصحيّة للمناطق الداخلية عبر استثمار خبرة الإطارات الطبية والتقنيات الحديثة لخدمة المرضى.

