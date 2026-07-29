وزارة الصحة تطلق المرحلة العملية لمشروع «إنقاذ الأرواح في مواجهات الأزمات المناخية في تونس»

أطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من دولة اليابان، المرحلة العملية من مشروع «منقذ» للحدّ من حوادث الغرق وتعزيز سرعة ونجاعة الاستجابة للحالات الطارئة.

و سينطلق البرنامج لتدريب 120 مشاركًا من الإسعاف الطبي الاستعجالي، والحماية المدنية، والهلال الأحمر التونسي، والكشافة التونسية، والسباحين المنقذين، على تقنيات الإنقاذ الآمن، والإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي.

كما تم تقديم منصة «منقذ»، التي تهدف إلى تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتسريع عمليات الإنقاذ والإسعاف، بما يدعم حماية الأرواح.

ويجسد هذا المشروع التزام وزارة الصحة بتطبيق إستراتيجيّة الوقاية، وبناء القدرات الوطنية، وتطوير الشراكات الدولية، من أجل منظومة صحية أكثر جاهزية واستجابة لحماية المواطنين.

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