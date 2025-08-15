وزارة الصحة تعتزم تطوير الطب الباطني وتعميم العيادات الطبية عن بُعد

أشرف اليوم الجمعة وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، على اجتماع ضم ممثلين عن الجمعية التونسية لطب الباطني وأساتذة جامعيين ومتخصصين.

وحسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة مساء اليوم، خُصص الاجتماع للتباحث حول تدعيم اختصاص الطبّ الباطني بالموارد البشرية المختصة، ووَضع خطّة وطنية للتشخيص الطبي وتعميم العيادات الطبية عن بُعد، وتحسين التكفل بالمرضى خاصة في المناطق ذات الخدمات المحدودة.

وأكدّ وزير الصحة على الدور الأساسي لأطباء الطب الباطني في مجالات الوقاية والعلاج، وعلى أهمية مواكبة التطورات العلمية والبحثية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع المؤشرات الوطنية، كما ثمّن الوزير جهود الجمعية في التكوين المستمر ومتابعة المستجدات العلمية، ودور أطباء الاختصاص في التشخيص المبكر والعلاج الفعال للأمراض المزمنة والمناعية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذا اللقاء يندرج ضمن استراتيجية الوزارة لتقريب الخدمات للمواطنين وتعزيز استخدام التكنولوجيا والرقمنة لضمان العدالة الصحية في جميع الجهات.

