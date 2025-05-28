وزارة الصحة تعزّز الخدمات الصحية في ولاية الكاف بتجهيزات جديدة وأطباء اختصاص

شهدت ولاية الكاف خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الإجراءات لتطوير الخدمات الصحية، شملت تعزيز الاطار الطبي وتزويد عدد من المؤسسات الصحية بالجهة بتجهيزات جديدة، إضافة إلى انطلاق أشغال تهيئة لبعض الأقسام، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الصحة.

وأعنلت الوزارة عن توفير عدد من الأطباء في اختصاصات متعددة بالولاية على غرار جراحة العظام، وطب الأطفال، وطب العيون، والقلب والشرايين، والتخدير والإنعاش، والطب النفسي، والطب الاستعجالي، والأشعة، وذلك بهدف تخفيف الضغط وتوفير العناية اللازمة للمرضى في الجهة دون الحاجة للتنقل.

كما تعزز المستشفى الجهوي بالكاف ببعض المعدات الطبية الجديدة، ومنها آلة تصوير الثدي، وآلة لتحليل الدم، وكراسي لطب الأسنان، وجهاز موجات فوق صوتية للقلب، إلى جانب تجهيزات أخرى تُستخدم في الفحوصات الطبية الأساسية.

أما المستشفيات المحلية في كل من القصور، وتاجروين، ونبر، وساقية سيدي يوسف، والسرس، والدهماني، ومجمع الصحة بالكاف، فقد تم تزويدها بمعدات تتعلّق بالإنعاش، والتعقيم، ومتابعة صحة النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة.

وأفادت وزارة الصحة بأن أشغال البناء والتهيئة شملت أقساما جديدة في المستشفى الجهوي بالكاف والمستشفى المحلي بتاجروين، بهدف تحسين ظروف الاستقبال والعلاج لفائدة المرضى، وتحسين ظروف العمل للإطار الطبي وشبه الطبي.

كلمات البحث :أطباء اختصاص;الخدمات الصحية;الكاف;وزارة الصحة