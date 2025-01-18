وزارة الصحة تعفي المدير الجهوي للصحة بالكاف وتوقف مدير أحد المستشفيات بعد اعتدائه بالعنف على شخصين

قرّرت وزارة الصحة اتّخاذ حزمة اجراءات في أعقاب حادثة اعتداء مدير أحد المستشفيات بولاية الكاف بالعنف على شخصين، من بينها إعفاء المدير الجهوي للصحة بولاية الكاف وإيقاف المدير المعني بالاعتداء، عن العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبّعه عدلياً وتأديبياً، وفق ما جاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » ، في حدود الواحدة من فجر السبت.

وعبّرت الوزارة ، عن استنكارها الشديد لهذا التصرف الذي لا يمتّ، حسب نصّ البلاغ، بصلة للقيم الإنسانية وأخلاقيات العمل، مؤكدة التزامها الكامل بمحاسبة كل من يثبت تورّطه وفتح تحقيق شامل من خلال تكليف إدارة التفقدية الطبية والإدارية بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات ومساءلة كل من يثبت تورّطه، سواء بالتقصير المهني أو بالتواطؤ أو المشاركة في هذا الاعتداء.

وتمثلت الحادثة، وفق المعطيات الأولية التي نقلتها ، ليل الجمعة /السبت، » إذاعة الكاف »، عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية والنّاطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف، يسري الهوامي، أنه وفق الأبحاث الأولية قام مدير مستشفى بساقية سيدي يوسف بالكاف بالاعتداء المادي على ممرضة بآلة حادة وعلى موظف من خلال إضرام النار في جسده وسيارته.

وقال الهوامي أنه حسب المعلومات المستقاة فإن المتهم دارت في ذهنه شكوك بأن الشخصين الذي قاما بالاعتداء عليهما، حرضا امرأة ضده للتشكي به علما وان لم يتم الاستماع إلى الضحيتين نظرا لحالتيهما الصحية في حين لايزال المظنون به متحصنا بالفرار وقد تم إدراجه بالتفتيش.

وحسب البلاغ فقد أحالت الوزارة، الملف إلى القضاء من خلال تحويل القضية إلى السلطات القضائية المختصة للنظر في الشبهات الجنائية وفق ما يقتضيه القانون، والتزمت بدعم الضحايا من متابعة الحالة النفسية والقانونية للممرضة وزميلها على جميع المستويات وإرسال فرق طبية وإدارية مختصة لمرافقة الضحايا وضمان حصولهم على كل الدعم اللازم.

وأكدت وزارة الصحّة، في رسالة طمأنة للعاملين بالقطاع الصحي، أن هذه الحادثة فردية ومعزولة، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال صورة مهنيّي القطاع الصحّي، هذا الجيش الأبيض الذي يُمثّل واجهة مشرفة للوطن مجدّدة التزامها بضمان كرامة وسلامة كافة العاملين في القطاع، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة للجميع.

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