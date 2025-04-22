وزارة الصحة تعلن احداث لجنة وطنية للنهوض بصحة الفم وتعميم عيادات الاسنان المتخصصة في كل الجهات

أعلنت وزارة الصحة عن اتخاذ حزمة قرارات لتعزيز خدمات طب الاسنان في كل الجهات من بينها إحداث لجنة وطنية للنهوض بصحة الفم وتعميم عيادات طب الأسنان المتخصصة في كل الجهات.

واتخذت هذه الاجراءات، خلال جلسة عمل ترأسها، الاثنين، وزير الصحة مصطفى الفرجاني حول تطوير قطاع طب الأسنان بحضور عميد كلية طب الأسنان بالمنستير وعدد من الأطباء والمختصين ،وخصصت لمتابعة البرامج العلمية والاحتفال بخمسينية الكلية.

وستعمل الوزارة بالتعاون مع مهنيي قطاع طب الاسنان على تكثيف البرامج الوقائية والتوعوية دعم الكفاءات وتحيين النصوص المنظمة للقطاع، ودفع تصدير خدمات طب وجراحة الأسنان. وأكد الفرجاني، خلال الجلسة، على ضرورة تحسين التغطية في الجهات الداخلية بأطباء أسنان اختصاص، وعلى مواصلة العمل للرفع من جودة الخدمات والوقاية خاصة في صفوف الأطفال والتلاميذ.

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