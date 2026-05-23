وزارة الصحة تعلن انجاز أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض في يوم واحد

سجّل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، المنتظم اليوم السبت تحت شعار « نعمة البصر… نور الحياة »، إنجازًا صحيًا وإنسانيًا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بـ1000 عملية، معتبرة أن هذا النجاح الوطني الاستثنائي قد يرقى إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية، ليس فقط من حيث العدد، بل أيضًا من حيث دلالته الإنسانية والاجتماعية.

وبيّنت أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تعبئة وطنية واسعة شملت الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية، إلى جانب المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني، في صورة جسّدت قيم التضامن والعدالة الصحية في تونس.

وشددت وزارة الصحة على أن هذا اليوم الوطني سيبقى شاهدًا على أن العدالة الصحية ليست مجرد شعار، بل ممارسة فعلية تضمن وصول الخدمات الصحية إلى المواطن أينما كان، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة النبيلة.

