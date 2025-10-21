وزارة الصحة تعلن عن انطلاق أولى الخدمات الطبية عن بُعد بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد

انطلقت اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، أولى الخدمات الطبية عن بُعد بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، عبر قاعة مجهزة بأحدث التقنيات الرقمية، وهي هبة من شركة اتصالات تونس.

وافادت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنّ هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج وزارة الصحة للطّب عن بُعد الذي يربط المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بالمستشفى الرقمي المركزي بالوزارة، بهدف تقريب الخدمات المتخصّصة من المواطنين في الجهات الداخلية.

وبيّنت أنّ هذا النظام الجديد يتيح إجراء عيادات واستشارات في عدّة اختصاصات، مع متابعة فورية للحالات عبر شبكة مؤمنة وذات جودة عالية. ويهدف برنامج وزارة الصحة للطب عن بعد إلى تقريب الخدمات الطبية من المواطن وتقليص التنقل والانتظار ودعم الإطارات الصحية بتقنيات حديثة، فضلا عن تحسين جودة التكفّل بالمرضى.

