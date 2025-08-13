وزارة الصحة تعمّم منصة « نجدة » لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية على كامل البلاد

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 أوت 2025، خطة لتعميم منصة « نجدة » لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية في كامل تراب الجمهوريّة، بعد أن أثبتت التجربة نجاحها في تسريع التدخّلات الطبيّة والتمكّن من إنقاذ الأرواح في بعض الولايات

وبفضل هذه المنصة:

• يمكن كشف الجلطة القلبية في وقت مبكر.

• تصل الإشعارات فورًا إلى الفرق الطبية.

• يبدأ التدخل بسرعة لإنقاذ المريض وتقليل المضاعفات.

وستوفّر وزارة الصحة التجهيزات الرقمية الحديثة لكل أقسام القلب والشرايين وأقسام الاستعجالي، وحتى سيارات الإسعاف SAMU، وتكوين وتدريب الفرق الطبية على استخدامها، وبالشراكة مع الجمعية التونسية لأمراض القلب والهيئة الوطنية للاعتماد.

وتهدف هذه المنصة إلى وصول المريض للعلاج في أسرع وقت، وحماية أكبر عدد ممكن من الأرواح.

