وزارة الصحة تفتح مناظرتين لانتداب 20 طبيب أسنان و20 صيدليا للصحة العمومية

تعتزم وزارة الصحة انتداب 20 طبيبا و20 صيدليا للعمل في قطاع الصحة العمومية، وذلك وفق ما جاء في قرارين لوزير الصحة نشرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 7 أكتوبر 2025.

وستفتح وزارة الصحة، بداية من يوم 11 ديسمبر 2025 والأيام الموالية، مناظرة بالشهائد والأعمال لانتداب 20 صيدليا للصحة العمومية وفق القرار الاول. وتغلق الترشحات لهذه الخطط يوم 11 نوفمبر 2025.

كما ستنظم الوزارة مناظرة بالشهائد والأعمال لانتداب 20 طبيبا للعمل في قطاع الصحة العمومية، وذلك يوم 16 ديسمبر 2025 والأيام الموالية. وتغلق الترشحات لهذه الخطط يوم 17 نوفمبر 2025 وفق ما جاء في القرار الثاني.

كلمات البحث :انتداب;صحة عمومية;وزارة الصحة