وزارة الصحة: تلقيح الحمى الشوكية إجباري على جميع المعتمرين والحجاج من البالغين والأطفال

دعت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2025، المعتمرين والحجيج الى الالتزام بالتلاقيح وفق التوصيات الصادرة عن المملكة العربية السعودية، حرصا على سلامتهم أثناء أداء مناسك العمرة والحج.

وتتوزع هذه التلاقيح على صنفين:

التلقيح الإجباري:

تلقيح الحمى الشوكية (مينانجيت):

- مطلوب لجميع المعتمرين والحجاج من البالغين والأطفال بعمر سنة أو أكثر.

- يجب تقديم شهادة تطعيم رسمية معتمدة تثبت تلقي اللقاح.

التلاقيح الموصى بها:

- تلقيح الدفتيريا والكزاز.

- تلقيح فيروس كورونا.

- تلقيح الإنفلونزا الموسمية.

وبالنسبة للمعتمرين، يمكنهم تلقي التلاقيح بمعهد باستور أو شراؤها من الصيدليات.

وتُجرى عملية التلقيح في مؤسسة صحية عمومية لضمان الحصول على وثيقة رسمية معتمدة.

وبالنسبة للحجيج، سيتم تلقي التلاقيح في حصص توعوية تُنظمها مراكز التلقيح المعتمدة من وزارة الصحة، وفق قوائم محددة تُعلن مسبقًا.

وأكدت الوزارة في بلاغها على أهمية الالتزام بالتلاقيح المطلوبة لضمان السلامة والحماية من المخاطر الصحية خلال المناسك.

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