وزارة الصحة تُحذّر من تبييض الأسنان خارج العيادات الطبية



أكدت كل من وزارة الصحة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ مشترك اليوم الأربعاء، أن أعمال تبييض الأسنان مصنفة، طبقا للأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل، أعمالا طبية لا يمكن القيام بها إلا من قبل أطباء الأسنان دون سواهم وذلك بالنظر لطبيعة المواد الفعالة المستعملة خاصة تلك المحتوية على مادة بيروكسيد الهيدروجين والتي لا يمكن التعامل معها إلا من طرف ذوي الكفاءة تجنبا لكل المخاطر أو المضاعفات التي يمكن أن تترتب عن سوء استخدامها.

وعليه فانه يمنع على المراكز والفضاءات المتخصصة في التجميل ممارسة أي عمل مصنف كعمل طبي، كما يمنع استعمال أي منتجات تحتوي على تركيز يتجاوز 0,1% من مادة بيروكسيد الهيدروجين خارج الفضاءات المرخص لها في ذلك ، ولا يمكن استخدام المنتجات ذات التركيز بين 0,1 و6 % من هذه المادة إلا من قبل أطباء الأسنان أو بناء على وصفة طبية ويحجّر استعمال أي منتج يفوق تركيز مادة بيروكسيد الهيدروجين فيه % 6.

وحذرت الوزارتان جميع المواطنين من التعامل مع الفضاءات العشوائية التي تستعمل في الغالب مواد أولية ومستلزمات مجهولة المصدر، وتدعو إلى الإبلاغ عن هذه الفضاءات لاتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية المخولة ضدها.

وكانت الوزارة قد أكدت في البلاغ ذاته، أنه تم رصد إشهار عروض خاصة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الأنترنت، تتعلق بخدمات تبييض الأسنان بفضاءات ومراكز غير مؤهّلة لإسداء تلك الخدمات وذلك باعتماد ادعاءات مغلوطة وأسعار تفاضلية لاستقطاب المواطنين.

