وزارة الصحة تُقرر إحداث اختصاص طب الشيخوخة ووضع برنامج تكوين لهذا التخصص

أعلن وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، الخميس 25 أوت 2025، عن إحداث اختصاص طب الشيخوخة بعد جلسة عمل بمقر الوزارة، بحضور عمادة الأطباء والجمعية التونسية لطب المسنين وعدد من الخبراء.

وخلُص الاجتماع إلى إدراج طب الشيخوخة ضمن التخصصات الطبية بكليات الطب وتنقيح الفصل 341 المتعلق بقائمة التخصصات ووضع برنامج تكوين مدته 5 سنوات للأطباء الشبان وإحداث هيئة وطنية تشرف على هذا الاختصاص.

وتهدف الخطوة لتأمين رعاية صحية متكاملة تراعي خصوصيات هذه الفئة.

من جهتها، قالت رئيسة الجمعية التونسية لطب المسنين وعلوم الشيخوخة الدكتورة إيمان القسنطيني في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025، إن إقرار إدراج اختصاص طب الشيخوخة بكليات الطب إنجاز مهم نظرا لما تتطلبه هذه الفئة من رعاية وعناية خاصة.

