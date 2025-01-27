وزارة الصحة: شهادة التلقيح المستخرجة من بوابة EVAX رسمية ومعتمدة في إجراءات السفر لآداء مناسك العمرة

أفادت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بأن شهادات التلقيح المستخرجة من البوابة الوطنية للتلقيح « إيفاكس » (EVAX)، وبالتنسيق مع السلطات السعودية، تعتبر رسمية ومعتمدة لاستكمال إجراءات السفر بالنسبة للتونسيين المتوجهين لآداء مناسك العمرة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه لا حاجة للمصادقة على هذه الشهادة أو توقيعها من أية جهة أخرى، داعية جميع المواطنين الراغبين في العمرة إلى استخراج شهادة التلقيح مباشرة عبر بوابة « EVAX »، مع الحرص على استكمال جميع الجرعات المطلوبة وفق التعليمات المعمول بها.

وأشارت إلى أنه يمكن زيارة الموقع الرسمي للحصول على شهادة التلقيح أو لمزيد من التفاصيل. كما أنه يمكن الوصول الى البوابة الوطنية للتلاقيح عبر الموقع www.evax.tn

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