وزارة الصحة: نجاحان طبيان جديدان بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه تم تحقيق نجاحين طبيين جديدين بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة .

ويتمثّل في إجراء عمليّة زرع نخاع عظمي من نفس المريض- Auto greffe – لمريض يبلغ من العمر 49 سنة بوحدة زرع النخاع العظمي بمركز التوليد وطب الولدان تحت اشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع قسم علم أمراض الدم السريري ومخبر علم ونقل الدم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وقام بالعملية كل من الأستاذ عدنان العتيري والأستاذ محسن حسين والفريقين الطبيين المساعدين لهما.

ويعتبر هذا التدخل الجراحي الدقيق الناجح الاول، في زرع نخاع عظمي بمركز التوليد وطب الولدان بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير و يترجم عن الجهد المبذول للنهوض بنقل الأعضاء وزرعها في بلادنا والمستوى الرفيع للإطار الطبي وشبه الطبي التونسي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجريات هذه العملية تمت منذ يوم الاثنين 15 جانفي 2024، وقد تمكن المريض من مغادرة المستشفى بحالة جيدة اليوم الاثنين 29 جانفي 2024 بعد أيام من إجراء هذه العملية الدقيقة.

أما النجاح الثاني فيتمثل في عملية استئصال ورم دماغي في منطقة مسؤولة عن تحريك اليد والرٌجل اليمنى.

وقد أجرى قسم جراحة الأعصاب بالمستشفى يوم الجمعة 26 جانفي 2024 وبإشراف الأستاذ مهدي درمول عملية استئصال ورم دماغي في منطقة مسؤولة عن تحريك اليد والرٌجل اليمنى باستعمال تقنية جديدة في التخدير (Chirurgie éveillée) لفتاة تبلغ من العمر 17 سنة وذلك بالتعاون مع فريق صحي مختص من القطاع الخاص.

وقد تمت هذه العملية بنجاح ودون مضاعفات ودون الحاجة إلى الإنعاش بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية بقسم جراحة الأعصاب وبإشراف الأستاذ مهدي درمول ومن المنتظر أن تغادر المريضة المستشفى اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024.

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