وزارة الصحّة تتقدّم بجملة من النصائح الصحية للحجيج

قدمت وزارة الصحة في بلاغ صادر الأحد 11 ماي 2025، جملة من النصائح الطبية المهمة للحجيج من أجل حج آمن، مؤكدة أن سلامتهم الصحية أولوية وطنية.

ومن بين أهم التوصيات التي قدمتها وزارة الصحة، ضرورة التلقيح قبل السفر إلى جانب الاستظهار بدفتر التلاقيح لأنه يطلب في المطار.

واعتبرت الوزارة أن النظافة خط الدفاع الأول، داعية الحجيج إلى غسل اليدين بانتظام وارتداء الكمامة في التجمعات الكبرى والاحتفاظ بمعقم لليدين في الجيب.

كما شددت الوزارة على ضرورة شرب الماء بانتظام وبالكميات الكافية طيلة اليوم وإبقاء الجسم رطبا لمقاومة الحر الشديد في البقاع المقدسة مع استعمال المظلة وأخذ فترات من الراحة من وقت لآخر.

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