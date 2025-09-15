وزارة الصحّة تحذّر من خطر استهلاك الأغذية المعلّبة على الصحّة العامّة

أوصت وزارة الصحّة، في « تحذير صحّي للمواطنين »، نشرته مساء اليوم اثنين، كافة المواطنين بتوخّي الحذر عند استهلاك الأغذية المعلّبة نظرا لما قد يشكّله بعضها من مخاطر على الصحّة العامّة، حيث تتسبّب في تسمّمات عديدة على غرار البوتيليزم ( البطيرين) وهو مرض نادر لكنّه قد يؤدّي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الشّلل أو الوفاة.

ودعت الوزارة، في هذا الإطار، إلى عدم اقتناء أو استهلاك المعلّبات المنتفخة أو الفاسدة أو مجهولة المصدر، وإلى الامتناع عن اقتناء المواد الغذائية المعروضة بصفة عشوائية وعرضة للتلوّث والحرص على اقتنائها من المسالك المنظمة والمحلاّت والفضاءات المرخّص لها والخاضعة للمراقبة.

كما حثّت الوزارة على ضرورة التثبّت من بيانات تأشير الأغذية المعلّبة خاصّة المصدر وتاريخ الصلوحية وطرق الحفظ وعلى وجوب حفظ المواد الغذائية المعلّبة بعد فتحها في علب معدّة للاتّصال بالمواد الغذائية وداخل الثلاّجة والحرص على استهلاكها خلال فترة وجيزة.

وذكّرت الوزارة أن ظهور أي أعراض غير طبيعية بعد الأكل مثل التّعب الشّديد وازدواجيّة النّظر أو صعوبة البلع والتنفّس، يستوجب التوجّه الفوري إلى أقرب مستشفى لتلقّي الاسعافات اللازمنة.

