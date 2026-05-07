وزارة الصحّة تدعو إلى عدم اتباع الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي

أكدت وزارة الصحة في بلاغ توعوي نشرته اليوم الخميس، أنّ الغذاء السليم والمتوازن يُعدّ من الركائز الأساسية للوقاية من عديد الأمراض والمحافظة على صحة الجسم، غير أنّ الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها، لا يمكن أن تعوّض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف الطبيب.

ودعت الوزارة، خاصةً الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، على غرار السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والجهاز الهضمي، وكذلك النساء الحوامل، وكبار السن، والأطفال، والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة، إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة، أو إيقاف أدويتهم، أو تغيير جرعاتها، دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تغذية مؤهّل.

وشددت وزارة الصحة على أنّ فقدان الوزن السريع، أو الشعور بتحسن ظرفي، أو تداول شهادات وتجارب شخصية على الإنترنت، لا يُعدّ دليلًا علميًا على نجاعة أي نظام غذائي أو قدرته على علاج الأمراض.

كما شددت الوزارة على أنّ التغذية الصحية يجب أن تكون متوازنة، آمنة، ومتلائمة مع الحالة الصحية لكل شخص، خاصةً لدى المرضى الذين يتطلب وضعهم متابعة دقيقة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى استقاء المعلومات الصحية من مصادر موثوقة، واستشارة مهنيي الصحة قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على علاجهم أو سلامتهم.

كلمات البحث :الأنظمة الغذائية;شبكات التواصل الاجتماعي;وزارة الصحّة