وزارة الصحّة تطلق منصة رقمية لتحسين رعاية مرضى الذبحة الصدرية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء عن إطلاق منصة رقمية جديدة تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية لمرضى الذبحة الصدرية.

وأشار بلاغ صادر عن الوزارة إلى أنه تم تطوير المنصة بجهود تونسية بحتة، بالتعاون مع الجمعية التونسية لطب وجراحة القلب والشرايين، ومهندسي الإعلامية، وأطباء مختصين.

وتهدف المنصة الرقمية إلى تسريع التدخلات العلاجية وتقليل المضاعفات الصحية من خلال تحسين التنسيق بين الفرق الطبية وستنطلق المرحلة التجريبية وفق ذات البلاغ ، في خمس مناطق نموذجية خلال شهر أفريل المقبل، بعد تدريب شامل للفرق الطبية وشبه الطبية، مع خطة لتعميمها على المستوى الوطني لاحقًا.

وتأتي هذه المبادرة للتأكيد على التزام تونس بتطوير حلول رقمية مبتكرة لتحسين الخدمات الصحية، وتثمين الدور المحوري الذي تلعبه الكفاءات المحلية في تحقيق هذا الهدف.

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