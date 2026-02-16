وزارة الصحّة: تطوير الطبّ النووي بأحدث التّقنيات المتقدّمة

أشرف وزير الصحّة مصطفى الفرجاني اليوم الاثنين بمقر الوزارة على اجتماع خصّص لبحث آفاق الطب النووي في تونس و تطويره.

ووفق بلاغ نشر مساء اليوم تم خلال الاجتماع التأكيد على جملة من القرارات الهامة، أبرزها تحديث الخارطة الصحية للطب النووي في القطاعين العام والخاص، وتوسيع استعمال أجهزة PET-SCAN .

ومن القرارات التي تم اتخاذها تجهيز مؤسسات الصحّة العموميّة بجهاز TEP-IRM لتحقيق نقلة نوعية في دقة التصوير الطبي ودعم البحث العلمي، خاصة في طب الأعصاب والأورام.

وتقرر ايضا تزويد المراكز الصحية بالمركّب الإشعاعي F18-PSMA . وحسب البلاغ الاعلامي تندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتحديث المنظومة العلاجية الوطنية، واعتماد الابتكار والرقمنة لتحسين جودة الخدمات الصحية.

