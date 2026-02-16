وزارة الصحّة تنفّذ جملة من الإجراءات لتطوير الطبّ الإنجابي وتقريب خدمات PMA

اجتمع وزير الصحّة مصطفى الفرجاني اليوم الاثنين 16 فيفري 2026، بأعضاء اللجنة الوطنية للطبّ الإنجابي وممثلي الإطارات الطبية والفنية المعنية، لمتابعة ملف دعم الصحة الإنجابية وتسريع تطوير خدمات الطبّ الإنجابي وتقريبها من كافة المواطنين.

وقد شدّد الوزير على ضرورة التسريع في استكمال الإجراءات لمباشرة استغلال وحدات الطبّ الإنجابي (PMA) بكل من:

المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس

المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير

كما أكّد مواصلة وزارة الصحّة تنفيذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى:

-تدعيم وتجهيز وحدات الطبّ الإنجابي

-تحسين جودة الخدمات وسلامة المسارات العلاجية

-ضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى العلاج بين الجهات

-دعم تكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية في هذا الاختصاص.

وفي السياق ذاته، شدّد الوزير على أنّ إرساء السجلّ الإلكتروني الوطني للطبّ الإنجابي يمثّل خطوة نوعية نحو:

-تحسين المتابعة الطبية

-توفير معطيات دقيقة تساعد على نجاعة التدخّل

-دعم التخطيط الصحي واتخاذ القرار على أسس علمية

