وزارة الصناعة تدعو إلى تقديم مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في إطار نظام التراخيص

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اليوم الثلاثاء، اعتزامها فتح باب تقديم المطالب لإنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في إطار نظام التراخيص المخصصة للبيع الكلي للشركة التونسية للكهرباء والغاز وفقا لمقتضيات الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016، وذلك باعتماد التعريفات المنصوص عليها بقرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 9 أكتوبر 2024 والمتعلق بضبط أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة الفولطاضوئية الخاضعة لترخيص والعقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة الخاضعة لترخيص للشركة التونسية للكهرباء والغاز المصادق عليه بقرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في 9 أكتوبر 2024.

ودعت الوزارة باعثي المشاريع المهتمين لتقديم مطلب وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1123 لسنة 2016 وبدليل الإجراءات مع الإشارة الى ان القدرة الجملية التي سيتم اسنادها محددة بـ 200 ميغاواط.

وسيتمّ النظر في المطالب حسب أسبقية تاريخ الإيداع وفي حدود طاقة استيعاب الشبكة الكهربائية على مستوى الخطوط والمحولات الكهربائية (HTB/HTA) موضوع الربط.

وتودع المطالب في نسختين ورقيتين ونسختين رقميتين بمكتب الضبط المركزي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ابتداءً من يوم 15 أفريل 2026 إلى غاية يوم 15 جوان 2026 قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا (بتوقيت تونس)، وذلك على العنوان التالي:

وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

40 نهج سيدي الهاني، حي مونبليزير، 1002 تونس العاصمة – تونس

وللحصول على إيضاحات إضافية والمزيد من الارشادات يمكن الاتصال عبر البريد الالكتروني التالي: ipper.autorisation(at)energiemines.gov.tn

كلمات البحث :الطاقة الشمسية الفولطاضوئية;تراخيص;كهرباء;وزارة الصناعة