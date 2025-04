وزارة الصناعة تفتتح الجناح التونسي بمعرض « هانوفر » بألمانيا

افتتحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب يوم الاثنين 31 مارس 2025، الجناح التونسي بأكبر معرض للتكنولوجيات الصناعية في العالم « هانوفر 2025″ .

وتشارك تونس للمرة الثانية بجناح مميز يضم 10 مؤسسات صغرى ومتوسطة ومؤسسات ناشئة ناشطة في مجال الصناعة الذكية 4.0.

كما حضر الافتتاح سفير تونس في ألمانيا واصف شيحة وقنصل تونس بهامبورغ نزار الجبابلي و عضو اللحنة الاستشارية في القطاع التكنولوجي والسفير الألماني السابق في تونس » أندرياس رينيك » وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي « GIZ » وعن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية »ONUDI » والمسؤولة عن فرع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بكولونيا سعيدة الكحولي إلى جانب عدد من الإطارات العليا للوزارة وعدد من الهياكل التابعة لها.

وفي كلمتها، أكدت فاطمة الثابت شيبوب على أهمية هذه المشاركة لتونس التي تندرج في إطار مزيد توطيد العلاقات الثنائية التونسية الألمانية باعتبارها شريك استراتيجي بانتصاب أكثر من 300 مؤسسة ألمانية ببلادنا تؤمن 90 الف موطن شغل منها 180 مؤسسة صناعية تؤمن أكثر من 60 ألف موطن شغل مشيرة إلى دور معرض « هانوفر » في الترويج لبلادنا كوجهة تكنولوجية متميزة وفرصة للتعريف بالصناعة الوطنية وضمان اندماجها في مسار الصناعة الذكية وفي سلاسل التصدير العالمية.

هذا وقامت الوزيرة بجولة في الجناح التونسي، تحادثت خلالها مع العارضين، حيث أشادت بالجهود المبذولة والحرص على المشاركة الفعالة في أحد أهم المعارض الدولية متمنية لهم التوفيق والنجاح وعقد شراكات مثمرة بما يمكن من استقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز تموقع تونس في المنطقة وخارجها.

كما زارت الوزيرة كل من المؤسستين التونسيتين الناشئتين PIVA SOFTWARE وSATORIPOP المختصتان في مجال الابتكار والتكنولوجيا واللتان تم اختيارهما من قبل المكتب الألماني للنهوض بالواردات Import » Promotion « Desk لتمثيل تونس باعتبارهما من المؤسسات الناشئة الرائدة دوليا في مجال التكنولوجيات الحديثة.

هذا إلى جانب زيارة مؤسسة CLEVERTEK » PLUS المختصة في التصميم الصناعي

Design and manufacturing

مع تقديم حلول ذكية في المجال.

هذا وحظي الجناح التونسي بإقبال كبير للزائرين مع بداية اليوم الأول لفعالياته حيث تندرج هذه المشاركة في إطار تنفيذ مبادرة المرور نحو الصناعة الذكية 4.0 بتونس بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي « GIZ »ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية « ONUDI » وبالتنسيق مع سفارة تونس بألمانيا.

ويعتبر المعرض الدولي، الذي تستضيفه مدينة هانوفر الألمانية خلال الفترة من 30 إلى 4 أفريل 2025، تحت شعار « الصناعة الذكية » فرصة لتقديم حلول ذكية للمؤسسات المشاركة والاستفادة من أحدث التكنولوجيات الصناعية والربوتيك بما في ذلك من رقمنة تكنولوجيات الإنتاج والطاقة هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب وإحداث مشاريع مجددة.

ويضم الجناح التونسي المؤسسات الناشئة التونسية التالية:

ViZmerald

BQube ITs

Gelivro & INVEEP

SupplyzPro

HyO-Tec

WEMAKE3D

Twinnoverse

Quermes

Arcana Soft

Industry X.0

ومن المتوقع ان يشهد المعرض في الأيام القادمة توافد أكثر من 130 ألف زائرا.

