وزارة الصناعة تلغي 4 امتيازات استغلال من المجموعة الرابعة وتوافق على حزمة امتيازات أخرى

ألغت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، 4 امتيازات استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة وقامت بتأسيس امتيازي استغلال ضمن نفس المجموعة ومنح امتيازات اخرى ضمن المجموعة الخامسة والسادسة.

وصدرت قرارت الالغاء والتاسيس والتفاصيل الفنية المتعلقة بكل امتياز والحدود الجغرافية لكل رخصة بشكل مفصل عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، بالرائد الرسمي عدد 4 لسنة 2025 .

وتشمل المجموعة الرابعة الأملاح الطبيعية سواء كانت صلبة أو ذائبة أو في شكل رواسب متماسكة أو سوائل ملحية طبيعية كالكلورير والبرومير واليودير والبورات والسيلفات والنيترات والأملاح الأخرى الموجودة بنفس الرواسب والمجموعة الخامسة الفسفاط.

وتختص المجموعة السادسة في الصخور التي يطغى على تركيبتها معدن وحيد والصالحة للتطبيقات الصناعية غير التي تستعمل في الهندسة المدنية على غرار الصلصال الصيني والإيليت والسمكتيت والأتبلجيت والكلسيت والدولوميت والمانييزيت والسيليس والدياتوميت وحجر الصوان والفلسبار.

وشملت قائمة الامتيازات الملغاة من قبل وزارة الصناعة كل من « بئر مقابلة » و »وادي الصباط » و »جبل حشانة » بولاية تطاوين ووادي « وادي الشقة » بولاية قفصة.

وتضمنت قرارات التاسيس الجديدة ، امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة تحت اسم »سبخة سيدي الهاني الشمالي » بولاية سوسة وامتياز الاستغلال « سبخة سيدي الهاني الجنوبية » بولايتي سوسة والمهدية.

ومنحت وزارة الصناعة، كذلك، موافقتها يوم 10 جانفي 2025 على بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة تعرف برخصة « سكارنة » بولايتي الكاف وسليانة.

وقررت الوزارة، وفق قرار صدر يوم 26 ديسمبر 2024، تأسيس امتيازي استغلال مواد معدنية من المجموعة السادسة يعرف بامتياز الاستغلال » واد الكوشة » بولاية قابس و « جبل المرفق » بولاية سيدي بوزيد.

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