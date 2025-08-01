وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط » نفطة توزر »

منحت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، شركة فسفاط قفصة، رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة – الفسفاط – « نفطة توزر » بولاية توزر لمدة أولية بثلاث سنوات.

وتتكون رخصة « نفطة توزر » ، وفق قرار لوزيرة الصناعة صدر بالرائد الرسمي عدد 97 لسنة 2025، من واحد وأربعين محيطا أوليا بما يعادل 16400 هكتار علما وان هذه الرخصة » تخضع لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.

ويتعين على شركة فسفاط قفصة، خلال مذة صلوحية الرخصة التي تبدأ منذ نشر القرار بالرائد الرسمي إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدرة تكلفته الجملية بنحو 9ر45 مليون دينار وتسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها طبقا لأحكام مجلة المناجم.

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