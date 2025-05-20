وزارة الصناعة: نحو إعادة هيكلة شركة إسمنت بنزرت

عقدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 بمقر الوزارة، اجتماعا مع عدد من إطارات شركة إسمنت بنزرت يترأسهم المتصرف المفوض للشركة وبحضور رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري.

وخلال الاجتماع الذي حضره عدد من الإطارات العليا للوزارة، تم تقديم عرض مفصّل حول الوضعية الحالية للشركة وخاصة في ما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والتجارية ووضعية الموارد البشرية، مع مناقشة أهم مكونات مخطط إعادة هيكلتها.

وأكدت الوزيرة ضرورة دعم الشركة لتجاوز الوضعية الصعبة التي تمرّ بها سيما مع ما تزخر به من إمكانات لوجستية على غرار الرصيف المينائي ورصيد عقاري وبشري وفرص متاحة لضمان إعادة تموقعها في السوق الوطنية والأجنبية.

كما أشارت إلى أنّ الجهود حثيثة لتسريع تنفيذ مخطط إعادة الهيكلة بما يتناغم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة الهادفة إلى استعادة الشركات العمومية مكانتها ودورها التنموي الوطني.

ويعتبر قطاع الاسمنت في تونس، من القطاعات الاستراتيجية المهمة، حيث يضمّ 9 مؤسسات صناعية توفر حوالي 4000 موطن شغل مباشر بالإضافة إلى آلاف مواطن شغل غير مباشرة، وبطاقة إنتاج مركزة تناهز 12 مليون طن سنويا.

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