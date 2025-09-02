وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تحدد سعر شراء الكهرباء المنتحة من الغاز الحيوي

حددت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سعر شراء الكهرباء المنتجة من الغاز الحيوي بـ307 مليمات للكيلواط ساعة دون اعتبار الأداءات على ان يتم تطبيق المبلغ طيلة مدة العقد.

وضبطت هذه التسعيرة في اطار قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أوت 2025 يتعلق بضبط سعر شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع

إنتاج الكهرباء من الغاز الحيوي المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط والخاضعة لترخيص، صدر بالرائد الرسمي عدد 108 لسنة 2025 .

ويقصد بالغاز الحيوي « كل غاز عضوي يتم إنتاجه من الكتل الحية في منشأة لردم النفايات المنزلية والنفايات المماثلة غير الخطرة أو عن طريق الهضم اللاهوائي للمنتجات أو النفايات غير الخطرة وتتكون المنشأة من جميع المعدات والتجهيزات التي يتم تركيزها في موقع واحد أو أكثر ».

وستتم فوترة كمية الكهرباء المسلمة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز باعتماد سعر الشراء بصفة شهرية وبالدينار التونسي طبقا لمقتضيات العقد النموذجي المتعلق ببيع الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة.

ويتم تقديم مطالب إنجاز المشاريع طبقا لأحكام الفصل 15 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 والذي ينص على انه « يتعين على كل شخص يرغب في إنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية الاستهلاك المحلي تقديم مطلب إلى الوزير المكلّف بالطاقة للحصول على الموافقة المبدئية ».

ويرفق المطلب بملف كامل في ثلاثة نظائر ورقية وثلاثة نظائر رقمية يتضمن الوثائق التالية نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشخص الطبيعي

والسجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي الوثائق المثبتة للإمكانيات الفنية والقدرات المالية لصاحب المشروع.

وتتضمن قائمة الوثائق تحديد موقع وحدة الإنتاج والتوزيع الجغرافي للمولدات بالنسبة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح على خريطة طبوغرافية بمقياس 50000/1 أو بكل مقياس ملائم يبين حدود التجهيزات والمنشآت.

ويتعين توفير الوثائق الّتي تثبت تخصيص الموقع لفائدة المشروع والوثائق والمؤيدات الأولية التي تثبت نسبة الإدماج الصناعي المحلي و دراسة اقتصادية تضبط تكاليف المشروع ومصاريف استغلاله وصيانته وطرق تمويله.

ويجب إعداد ودراسة فنية تبين مصدر الطاقة المتجددة والتقنية المستعملة والقدرة المزمع تركيزها وكمية الكهرباء المتوقع إنتاجها وقائمة التجهيزات والمعدات اللاّزمة لإنتاج الكهرباء مع بيان تفصيلي في مواصفاتها وخصوصياتها الفنية ورزنامة مفصلة لإنجاز المشروع تبين جميع مراحله وآجال تنفيذه.

ويتعين توفير كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء مؤشر على كل صفحاته وممضى من قبل صاحب المشروع ودراسة أولية لربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء.

كلمات البحث :الغاز الحيوي;كهرباء;وزارة الصناعة والمناجم والطاقة