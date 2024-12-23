وزارة الصّحة تحذّر من المخاطر الصّحية لاستخدام وسائل التدفئة بالمكيّف الهوائي والسّخان المركزي

دعت وزارة الصحة في بلاغ لها، إلى اتباع عدد من الإرشادات للحد من المخاطر الصحية التي قد تسببها التدفئة باستخدام المكيف الهوائي والسخان المركزي في فصل الشتاء، خصوصًا في الأماكن العامة وضمان بيئة آمنة وصحية للجميع.

• المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام المكيف الهوائي والسخان المركزي للتدفئة:

1. التهابات الجهاز التنفسي:

• الانتقال المفاجئ من غرفة دافئة إلى الهواء البارد عند الخروج قد يسبب التهابات حادة، خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن.

2. جفاف الهواء والجهاز التنفسي:

• تشغيل المكيف والسخان لفترات طويلة يقلل من رطوبة الهواء، مما يؤدي إلى جفاف الحلق والأنف وزيادة خطر الالتهابات.

3. انتشار العدوى الفيروسية:

• ضخ الهواء الساخن مباشرة على الأشخاص يعزز انتشار الفيروسات المحمولة في الهواء، خاصة في الأماكن المزدحمة.

4. الإجهاد الحراري:

• التدفئة المفرطة تؤدي إلى زيادة حرارة الجسم بشكل غير طبيعي، مسببةً الإرهاق والشعور بعدم الراحة.

5. الصداع والإرهاق المزمن:

• سوء ضبط المكيف يؤدي إلى تدفق غير متوازن للهواء الساخن، مما يسبب صداعاً متكرراً وإرهاقاً عاماً.

• إرشادات صحية لاستخدام المكيف الهوائي والسخان المركزي للتدفئة:

1. تجنب التدفئة المفرطة:

• ضبط المكيف والسخان على درجة حرارة مريحة وغير مفرطة.

• أوقف تشغيل المكيف والسخان قبل الخروج لتجنب صدمة الهواء البارد.

2. ضبط تدفق الهواء بشكل آمن:

• حدد أدنى مستوى لضخ الهواء الساخن.

• وجّه الهواء نحو الأعلى لتقليل انتشار العدوى بين الحاضرين.

جدير بالذكر بأن الالتزام بهذه التعليمات يحّد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتدفئة ويضمن سلامة الجميع.

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