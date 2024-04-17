وزارة الطفولة تُصدر دليلا لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت

أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ دليلا لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت بعنوان « رحلة آمن وآمنة لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنات » ، وذلك في إطار الحملة الاتّصاليّة للتّوقّي من المخاطر السّيبرنيّة على الأطفال وتكريسا لمصلحة الطفل الفضلى.

ويتكوّن الدليل، الذي أنجزه المركز الإعلاميّة الموجّهة للطفل، من ثمان محطات تتمثّل في « جواز سفر آمن وآمنة » و »ميثاق الإبحار الآمن على شبكة الأنترنات » و »التّأثير الإيجابي للأنترنات » و »التّأثير السّلبي للأنترنات » و « قواعد آمن وآمنة لحمايتكم من مخاطر الأنترنات » و »توصيات آمن وآمنة من أجل رحلة سيبرانيّة آمنة » و »نحو بيئة أسريّة رقميّة آمنة » بالإضافة إلى « أنموذج الأسرة الإيجابيّة ».

ويهدف الدليل، الذي تمّ الإعلان عنه خلال لقاء إعلاميّ التأم اليوم الأربعاء 17 أفريل 2024 تحت إشراف السيّدة آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، إلى خلق بيئة أكثر أمانا لضمان سلامة الأطفال عند استخدامهم للأنترنات و رفع مستوى وعي الأولياء والأطفال والمسؤولين عن تربية الطّفل بمخاطر الاستخدام غير الآمن للسّلامة المعلوماتيّة وتأثيرها السّلبي على نموّهم وسلامتهم، إلى جانب تطوير مهارات الأولياء ومقدّمي الرّعاية للأطفال لتأطيرهم ومرافقتهم في الاستخدام الآمن والمسؤول لتكنولوجيا المعلومات.

ويمكن الاطلاع على فحوى هذا الدليل وتنزيله من خلال موقع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عبر الرابط التالي:

https://rb.gy/ami359

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