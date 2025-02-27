وزارة العدل: السراح الشرطي عن 837 محكوما عليهم

تولت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الخميس 27 فيفري2025، وبعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي، إصدار القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي، في إطار تنفيذ البرامج الاصلاحية والتأهيلية للمساجين المحكوم عليهم، بما يضمن إعادة إدماجهم السليم داخل المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة السجنية.

وقد شملت 837 محكوما عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، مما أفضى إلى الإفراج عنهم.

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