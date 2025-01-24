وزارة العدل : السراح الشرطي لفائدة 483 محكوما بالسجن

أصدرت وزيرة العدل، أمس الخميس، قرارات تتعلق بالسراح الشرطي لفائدة 483 محكوما عليه بالسجن ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، ما أفضى إلى الإفراج عنهم.

وجاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة العدل، أن الوزيرة أصدرت القرارات بعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي، مشيرا إلى أن هذه القرارات « تندرج في إطار تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية للمساجين المحكوم عليهم، بما يضمن إعادة إدماجهم السليم داخل المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة السجنية »

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