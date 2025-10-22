وزارة العدل: انتداب 196 عدل إشهاد و222 خطة للتناظر بين كتبة وكتبة مساعدين للمحاكم

نفت وزارة العدل وجود تعطل في مناظرات انتداب عدول الإشهاد وعدول التنفيذ، وأفادت بأنه صدر بتاريخ 17 سبتمبر 2025 قرار ترسيم 196 عدل إشهاد بجدول عدول الإشهاد من بين 200 انتداب بمقتضى قرار من وزيرة العدل بتاريخ 23 ديسمبر 2023، وجرى تكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء، وذلك في إجابتها على سؤال كتابي لعضوي مجلس نواب الشعب بشأن « تعطل مناظرات انتداب عدول الإشهاد وعدول التنفيذ لمدة فاقت عشر سنوات ».

في المقابل ذكرت الوزارة، في جوابها الذي نشره البرلمان أمس الثلاثاء، أن قرار فتح المناظرة المتعلقة بعدول التنفيذ تعطل بالنظر « لعدم صدور النصوص التطبيقية التي جاء بها القانون الأساسي لسنة 2018 المتعلق بتنظيم المهنة ». وأشارت الوزارة إلى أنها أعدت مشاريع النصوص التطبيقية ليقع فتح المناظرة على أساسها.

وبشأن النقص المسجل في كتبة المحاكم، أفادت وزارة العدل بأنها بدأت فعليا في اتخاذ خطوات لمعالجة هذا الإشكال، تتمثل بالخصوص في فتح مناظرتين لانتداب 105 من كتبة المحاكم و117 كتبة مساعدين بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي، بمجموع 222 خطة للتناظر.

وأوضحت وزارة العدل، في إجابتها على نقاط أخرى من السؤال الكتابي تعلقت بتفعيل مشروع محكمة الناحية بالسند وتهيئة وصيانة محكمة المتلوي و »الوضعية السيئة للسجن المدني بقفصة »، أنه تمت برمجة أشغال صيانة وتهيئة مقر محكمة المتلوي على ميزانية 2025، مضيفة أن المشروع الآن في مرحلة الدراسات.

وذكرت الوزارة أن « إحداث محكمة ناحية بمعتمدية السند لا يحظى بالأولوية في الوقت الحالي لأن النشاط القضائي الوارد على محكمة ناحية قفصة من السند ضعيف جدا » ( أقل من 720 قضية في السنة).

وبخصوص وضعية السجن المدني بقفصة، أقرت الوزارة بأن البنية التحتية للسجن تشكو من التقادم وعدم وظيفية بعض الفضاءات، مؤكدة أنه تم إعطاء الأولوية لتحسين هذه البنية بالانطلاق في دراسة مشاريع توسعة وتهيئة، وبرمجة فضاء للتأهيل بالسجن، فضلا عن برامج التكوين والتأهيل القائمة والموجهة لعموم المودعين.