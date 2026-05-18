وزارة العدل: تحركات هيئة المحامين لا تأثير لها على سير مرفق العدالة

أكدت وزارة العدل اليوم الإثنين 18 ماي 2026، أن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزام القيام بتحركات وامتناع عن تقديم الخدمات في علاقتهم بحرفائهم ،لا تأثير له على سير مرفق العدالة.

وأوضحت في بلاغ لها توجهت به إلى عموم المتقاضين اليوم، أنّ سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من حيث انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للأضرار بمصالح المتقاضي.

وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد قرر في جلسة دورية انعقدت يوم الأربعاء الماضي، الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، تشمل إضرابات عامة جهوية وإضرابا عاما وطنيا حضوريا، إضافة إلى حمل الشارة الحمراء انطلاقا من اليوم الإثنين 18 ماي الجاري، وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين.

