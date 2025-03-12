وزارة العدل تدعو الخبراء العدليين المرسمين إلى مواصلة نشاطهم الى حين فتح باب الترشح لإعادة الترسيم

أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنّ الخبراء العدليين المباشرين والمرسمين بالقائمة الجاري بها العمل يواصلون ممارسة نشاطهم إلى حين صدور قرار في فتح باب الترشح لإعادة الترسيم بقائمة الخبراءالعدليين وفقا لأحكام الفصول 6 (جديد) و 27 (جديد) و 27 مكرّر و 32 (جديد) من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كيفما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 والبت في المطالب المقدمة استنادا إليه.

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