وزارة العدل تنفي تعرض سجين للتعذيب بسجن بنزرت وتوضّح

نفت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الأحد، 4 ماي 2025، بشدة صحة المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تزعم تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب. وأكدت الوزارة أنها تحركت على الفور للتحقق من هذه الادعاءات وتبين عدم صحتها على الإطلاق.

وأوضحت الوزارة أنه بتاريخ الجمعة 2 ماي 2025، قامت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بإخراج السجين المعني وعاينته بدقة، حيث لم يتم تسجيل أي علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده، وتم تدوين ذلك في محضر رسمي.

كما أشارت الوزارة إلى أن التفقدية العامة للسجون والإصلاح باشرت إجراءاتها الرقابية الفورية واستمعت إلى جميع الأطراف المعنية، ولم يثبت وجود أي مؤشرات تدل على إساءة معاملة السجين أو تعرضه للعنف.

وفي سياق متصل، ذكر البلاغ أن قاضي التحقيق تحرك يوم السبت 3 ماي 2025 مصحوبًا بممثل النيابة العمومية إلى سجن بنزرت، وقام بمعاينة السجين والاستماع إليه، وهو ما أكد أيضًا عدم وجود أي آثار عنف.

وكشفت وزارة العدل أن الصورة المتداولة مع الخبر الكاذب لا علاقة لها بالسجين المعني، بل تعود لسنة 2017 وتخص واقعة في دولة أخرى، مؤكدة أن استخدامها كان مضللًا ومتعمدًا بهدف إثارة البلبلة في الرأي العام.

وشددت الوزارة على أنها ستباشر جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع ومحاسبة كل من تورط في نشر هذه الادعاءات المغلوطة وفقًا للقانون.

وفي ختام بلاغها، جددت وزارة العدل التزامها الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة السجناء، مؤكدة انفتاحها على آليات الرقابة لضمان حقوق المودعين ومعاقبة المتجاوزين في حال ثبوت التجاوزات بناءً على معلومات صحيحة وليس إشاعات كاذبة.

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