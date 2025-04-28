وزارة الفلاحة: الإطلاق السابع للدعسوقة المفترسة لمكافحة الحشرة القرمزية في تونس

قامت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بإطلاق السابع للدعسوقة المفترسة، الإثنين، بهدف المحافظة على أصناف محلية من التين الشوكي.

وسيمكن إطلاق الدعسوقة، الذّي يندرج في إطار الدعم الطارىء لمكافحة الحشرة القرمزية، من إنشاء حزام واقٍ حول منطقة بوعرقوب، وفق بلاغ أصدرته المنظمة الأممية.

وأوضحت الفاو أن « تربية الدعسوقة انطلق منذ نوفمبر 2024، بالمركز الفني للقوارص، في اطار عقد شراكة لتربية هذه الحشرات وإطلاقها. كما تمّ توفير كل المعدات اللازمة لتربية هذه الحشرات ».

وأضاف المصدر ذاته أنّه « في جوان 2024، سلّمت إدارة حماية النباتات إلى الادارة العامة لصحة النباتات ومراقبة المدخلات الفلاحية ومخبر علم الحشرات بمركز الابحاث بشط مريم الدفعة الأولى من هذه الحشرات، الواردة من المغرب ». وأوضح أنّ عمليات إطلاق الدعسوقة تمّ في المنطقة المجاورة لمنطقة الإنتاج بالقصرين.

وأوضحت المنظمة الأممية أنّه بالإضافة إلى عمليّات إطلاق الدعسوقة، نُفِّذت عمليات اقتلاع ودفن التين الشوكي المصاب، لوقف انتشار الحشرة القرمزية، في منطقتي إنتاج بوعرقوب وزلفان. ومكنت العملية من القضاء على 26 حالة تفشي للمرض على مساحة 5 كيلومترات في بوعرقوب و11 كيلومترًا في القصرين.

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