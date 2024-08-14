وزارة الفلاحة تؤكد تسجيل أول حالة بمرض الجلد العقدي المعدي عند الأبقار

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية، اليوم الأربعاء 14 أوت، تسجيل ظهور أول حالة لمرض الجلد العقدي المعدي عند الأبقار بالبلاد التونسية، داعية المربين إلى مزيد اليقظة والإعلام الفوري عن حالات الاشتباه لمنع انتشار هذا المرض.

وأوصت الوزارة بضرورة احترام إجراءات الأمن الحيوي والتقليص من حركة الحيوانات وتجفيف المياه الراكدة وايواء الحيوانات في اسطبلات مهيئة ونظيفة.

وسجلت هذه الحالة لدى ثور على ملك مربي بمنطقة تبعد 1،5 كلم عن الحدود الجزائرية وتابعة لمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة، وفق الوزارة التي أكدت أن هذا المرض انتشر مؤخرا ببلدان الجوار وينتقل عن طريق عديد الحشرات ويصيب الأبقار وهو غير معدي للإنسان.

وأوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المربين بمزيد اليقظة والإعلام الفوري لحالات الاشتباه لمنع انتشار المرض، علما وأنّ الإعلام عن الأمراض المعدية إجباري طبقا للأمر عدد 2002 لسنة 2009.

كما تذكر الوزارة بضرورة احترام إجراءات الأمن الحيوي والتقليص من حركة الحيوانات وتجفيف المياه الراكدة وايواء الحيوانات في اسطبلات مهيئة ونظيفة.

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