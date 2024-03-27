وزارة الفلاحة تؤكد تواصل حملات تلقيح المجترات الاجبارية والمجانية

سجلت الحملات الوطنية لتلقيح المجترات، حتّى يوم 25 مارس 2024، تلقيح حوالي 158 الف راس من الابقار ضد الحمى القلاعية وما يفوق مليون و365 الف راس من المجترات الصغرى اضافة الى ما يفوق 874 الف راس من الأغنام ضدّ جدري الأغنام.

وأفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفق بيانات نشرتها، الاربعاء، ان الحملة تستمر خلال الفترة القادمة في جميع الولايات مذكرة المربين بأنّ هذه الحملات مجانية واجبارية داعية إيّاهم الى الانخراط فيها وتسهيل عمل الفرق المباشرة.

واشارت وزارة الفلاحة، الى اان الحملات الوطنية لتلقيح المجترات شهدت مشاركة حوالي 140 طبيبا بيطريا في فِرَق تلقيح تابعة لهياكل الوزارة، كما تم تسخير كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية المتوفرة من طرف المندوبيات الجهوية.

وقد انطلقت المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إطار حماية القطيع من الأمراض الحيوانية، في تنفيذ الحملات الوطنية لتلقيح المجترات من أغنام وماعز وأبقار واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة وفقًا للمنشور الوزاري رقم 42 بتاريخ 23 فيفري 2024.

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