وزارة الفلاحة تدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع المتدخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك على إثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء اليوم الخميس 2 جويلية إلى يوم غد الجمعة 3 جويلية 2026.

وبيّنت الوزارة، في بلاغ تحذيري لها، أن هذه الدعوة تأتي استنادا إلى النشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة، مع إمكانية تساقط البرد ببعض المناطق، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية قد تبلغ سرعتها 80 كيلومترا في الساعة.

وأوصت الوزارة الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية من تأثير الرياح القوية، وتجنب ممارسة الأنشطة الفلاحية الميدانية أثناء العواصف الرعدية واحتمال تساقط البرد، إلى جانب متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية بصفة مستمرة. كما دعت مجمعي الحبوب إلى الإسراع في تأمين مخزونات الحبوب وحمايتها من التسربات المائية والرطوبة، والتثبت من جاهزية فضاءات الخزن ووسائل النقل ووسائل التغطية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي الخسائر أو الأضرار التي قد تنجم عن الأمطار أو الرياح القوية.

وفي ما يتعلق بقطاع الصيد البحري، حثت الوزارة البحارة والمهنيين على توخي أقصى درجات الحذر عند الإبحار ومتابعة البلاغات الجوية والبحرية بصفة مستمرة، مع تجنب الخروج إلى البحر عند اشتداد الرياح أو تردي الأحوال الجوية.

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