وزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر في ظلّ التقلبات الجوية



أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغا تحذيريا تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرّصد الجوّي يكون الوضع الجوي مساء الثلاثاء 23 أفريل 2024 ملائما لنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للوسط والشمال ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية آخر النهار وأثناء الليل.

ويتواصل نزول الأمطار اليوم الأربعاء بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بولايات سيدي بوزيد والقيروان وصفاقس وبجهة الساحل حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

كما يُنتظر أن تنخفض الحرارة خاصة بالشمال والوسط حيث تتراوح القصوى بين 13 و17 درجة ولا تتعدى درجات 10 بالمرتفعات وتكون بين 19 و24 درجة بالجنوب.

وأوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين بأخذ الاحتياطات اللاّزمة لحماية مواشيهم وعدم تركها في الخارج والحرص على وضعها داخل الاسطبلات وإبعادها عن مجاري الأودية.

كما شددت الوزارة على جمع الآلات الفلاحية والتجهيزات ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن مجاري الأودية مع إعادة التثبت من متانة تركيز البيوت المكيّفة تحسبا لهبوب الرياح. كما توصي الوزارة البحارة وأصحاب مراكب الصيد البحري بتوخّي الحذر وعدم المجازفة والإبحار.

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