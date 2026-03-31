وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة إلى الحذر بسبب التقلبات الجوية

أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الفلاحين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة بسبب التقلبات الجوية المرتقبة يومي الثلاثاء 31 مارس والأربعاء 1 أفريل 2026، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للرصد الجوي.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق الشمال والوسط أمطارا رعدية قد تكون محليا غزيرة، مع هبوب رياح قوية إلى قوية جدا، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إضافة إلى احتمال تساقط الثلوج بالمناطق المرتفعة.

ودعت الوزارة الفلاحين إلى تأمين البيوت المحمية وتثبيت التجهيزات الفلاحية وحماية الماشية من البرد والأمطار الغزيرة وتوفير المأوى المناسب لها اضافة الى تجنّب التدخلات الفلاحية أثناء فترات الرياح القوية وهطول الأمطار.

كما نبهت الوزارة البحّارة إلى تجنّب الإبحار خلال هبوب الرياح وارتفاع اضطراب البحر وملازمة الحذر عند الرسو بالموانئ وتأمين القوارب ومعدات الصيد وايضا متابعة النشرات الجوية البحرية باستمرار، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة.

وشدّدت وزارة الفلاحة على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات.

