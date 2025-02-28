وزارة الفلاحة تدعو الى اقتناء المنتجات الغذائيّة ذات أصل حيواني خلال رمضان من المؤسّسات المراقبة

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، الجمعة، الى اقتناء المنتجات الغذائيّة ذات الأصل الحيواني المتأتّية من المؤسّسات المراقبة من طرف المصالح البيطريّة.

ودعت، في بلاغ بمناسبة شهر رمضان، الى اقتناء منتجات الصّيد البحري من مسالك التّوزيع القانونيّة والتّي يقع فيها احترام قواعد حفظ الصّحة والسّلامة الصّحيّة لافتة اللاى ضرورة ان تكون مبرّدة ومغطاة بالثّلج عند عرضها والى تجنّب المنتجات غير المحميّة والمعرّضة لأشعّة الشّمس عند عرضها.

وشددت على ضرورة اقتناء المعلّبات المصنّعة من قبل المؤسّسات المتحصّلة على المصادقة الصّحيّة والتّي يقع عرضها مع احترام قواعد حفظ الصّحة العامّة الى جانب اللّحوم المتأتّية من مذابح مصادق عليها من طرف المصالح البيطريّة ومنتجات الحليب المراقبة والمعروضة في درجات برودة تضمن سلامة المنتوج، مع التّثبّت من التّاريخ الأقصى للاستهلاك لجميع المنتجات المعروضة.

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