وزارة الفلاحة تعلن عن جملة من الاجراءات لفائدة الفلاحين والمتدخلين في منظومة زيت الزيتون

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري مساء اليوم وفق بلاغ اصدرته عن اتخاذ جملة من الاجراءات لفائدة كافة الفلاحين والمتدخلين في منظومة زيت الزيتون.

وهي كالأتي :

1_ انطلاق الديوان الوطني للزيت في عملية شراء كميات من زيت الزيتون في كامل تراب الجمهورية وذلك باعتماد أسعار تأخذ بعين الاعتبار الأسعار المتداولة بالسوق العالمية والداخلية

2_ وضع طاقة الخزن المتوفرة لدى الديوان الوطني بمراكزه الجهوية على ذمة الفلاحين والمنتجين لخزن زيت الزيتون حسب الرغبة

3_إقرار برنامج لتمويل تخزين كمية من زيت الزيتون لدى المنتجين في حالة تواصل تسجيل تراجع في الأسعار المتداولة في السوق الداخلية

4_ مواصلة العمل بالإجراء المتعلق بتمديد خلاص القروض الموسمية بثلاث أشهر للفلاحين وأصحاب المعاصر

5_ التنسيق مع البنوك لضمان تمويل المتدخلين بما يساهم في حسن تقدم الموسم.

6_احداث خلية متابعة دائمة تكلف بالمتابعة اللصيقة لتقدم موسم الجني والتحويل والترويج ونسق تطور الأسعار داخليا وخارجيا بالتنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة، كما تتولى التنسيق مع لجان المتابعة الجهوية لتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تطرا مع تقدم الموسم.

ودعت الوزارة في ختام بلاغها كافة المتدخلين في هذه المنظومة الاستراتيجية للعمل على انجاح هذا الموسم الاستثنائي والتعاطي الايجابي مع كل مراحل تثمين زيت الزيتون لما فيه خير لتونس وشعبها.

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