وزارة الفلاحة: تمت مداواة 11 الف و 875 هكتار من الأراضي جنوب البلاد ضد آفة الجراد الصحراوي

أفادت وزارة الفلاحة بأنه قد تمّت مداواة 11 ألف و 875 هكتار ضد آفة الجراد الصحراوي، خلال الفترة ما بين 12 مارس و 16 ماي 2025، في حين لاتزال فرق الاستكشاف تتابع بنسق حثيث تحرّكات هذه الآفة العابرة للحدود للقيام بالتدخّل في الوقت المناسب .

وبينت الوزارة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي « ميتا /فايسبوك »، أن عمليات التقصّي والرّصد والتدّخل ضدّ مجموعات الجراد الصحراوي المجنّحة وأشرطة الحوريات شملت كل من تطاوين ومدنين و قبلي وتوزر وقابس.

وأوضحت الوزارة، أن المداواة الأرضية تمت على مساحة قاربت 9 آلاف و 50 هكتارا منها 90 هك باستعمال مبيد بيولوجي شملت المناطق الحساسة إيكولوجيا على غرار محمّية سيدي توي بولاية مدنين.

وأشارت الوزارة، في نفس السياق، إلى عمليات المداواة الجوية باستعمال المروحية التّابعة للشّركة الوطنيّة لحماية النباتات غطّت مساحات تقارب ألفين و 825 هكتارا.

وعاضدت أعمال فرق المداواة الميدانية التّابعة للمندوبيات الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة المعنيّة منذ 10 ماي 2025، خمس فرق موريتانيّة للاستكشاف والمداواة أرسلتها هيئة مكافحة الجراد الصّحراوي بالمنطقة الغربيّة (قوّة التدّخل بالمنطقة) للحدّ من تكاثر وانتشار الحشرة.

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