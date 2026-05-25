وزارة الفلاحة تنفي مزاعم بشأن رفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة

نفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها اليوم الاثنين، نفيا قاطعا صحة مزاعم تمّ تداولها ببعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تتعلق برفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة وما نُسب إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال إحدى الجلسات الإستماع التي عقدتها لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب.

وأكدت الوزارة أن هذه المعطيات عارية تماماً عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مُشددة على أنه لم تُعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار ليتم رفضها.

كما أهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتحري قبل النشر تجنباً لترويج إشاعات من شأنها إرباك الرأي العام، مُجددة التزامها التام بمواصلة دعم منظومة الإنتاج الحيواني، وحماية القطيع الوطني، والمحافظة على التوازنات الكبرى لقطاع اللحوم الحمراء بما يخدم المصلحة الوطنية.

