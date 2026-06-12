وزارة الفلاحة تُحدد أسعار قبول الحبوب لصابة 2026

اخر تحديث : 12/06/2026
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ يوم محصول الحبوبالخميس، أنه في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب، تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصابة 2026 .

وتم تحديد سعر القمح الصلب ب 140 د/ق (باعتبار منحة التسليم السريع 40 د/ق)، اما القمح اللين ب 110 د/ق (باعتبار منحة التسليم السريع 30 د/ق).

وبالنسبة للشعير وللتريتيكال فقد حدد السعر ب 90 د/ق (باعتبار منحة التسليم السريع 25 د/ق).

وأفادت الوزارة في بلاغها أن يوم 15 جويلية المقبل هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي والتريتيكال من صابة 2026، و 31 أوت 2026 هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقموح.


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